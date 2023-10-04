Причин для выхода индекса Мосбиржи из диапазона 3000-3300п пока нет - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в широком боковике с границами 3000-3300 пунктов, причин для выхода из него пока нет, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

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