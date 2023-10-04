Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2990-3290п в ближайшее время - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в широком боковике с границами 2990-3290 пунктов в ближайшей перспективе, поводов для выхода из него пока недостаточно, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Нейтральный взгляд по индексу Мосбиржи в данный момент. Он по-прежнему находится ровно в середине боковика, сформировавшегося в начале августа. Нижняя граница этого широкого коридора расположена около 2990-3020 пунктов, верхняя - на 3290 пунктах. Диапазон предполагает амплитуду колебаний в 10%. В ближайшей перспективе индекс может остаться в его границах, - пишет аналитик в обзоре. - Локально пока недостаточно поводов как для выхода из боковика наверх, так и для обновления минимумов и продолжения большой коррекции. Так что особенно важно сфокусироваться на выборе наиболее фундаментально сильных фаворитов. Ведь в ситуации общерыночного подъема, как это было на протяжении восьми месяцев, растущий тренд часто прощает ошибки инвестора по выбору инструмента. Сейчас риск получить убыток выше, тем более третий эшелон в среднесрочной перспективе может переоцениться вниз после прошедшего ралли".

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