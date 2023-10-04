"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг ФосАгро

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет фундаментальную рекомендацию "покупать" для бумаг "ФосАгро", хотя и предвидит период волатильности их котировок, сообщается в обзоре аналитиков.

"На состоявшемся 30 сентября внеочередном общем собрании акционеров "ФосАгро" не принято решение о выплате дивидендов по результатам 1П23. Кратковременно это, скорее всего, вызовет давление на бумагу. Надеемся, что по результатам III квартала компания возобновит выплату дивидендов и даже может включить невыплаченный дивиденд в размер следующей выплаты, однако до этого момента инвесторы могут быть насторожены. Пропуск выплаты - это событие негативное с точки зрения инвестиционных ожиданий, так как с середины 2022 года дивиденды платились регулярно. С другой стороны, введение экспортных пошлин и поиск Минфином дополнительных фискальных возможностей, предположительно, заставляет контролирующих акционеров быть осторожными, - пишут эксперты инвесткомпании. - Считаем, что в целом бизнес "ФосАгро" в 3К23 из-за слабого рубля и роста цены на фосфорные удобрения покажет рост выручки и прибыли. Впрочем, результаты уже за 4К из-за экспортной пошлины и налога на сверхприбыль могут опять оказаться под давлением. Сохраняем позитивный взгляд на среднесрочную способность эмитента зарабатывать и фундаментальную рекомендацию "покупать", хотя предвидим период волатильности".

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