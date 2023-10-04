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04 октября 2023 года 09:14
Котировки нефти, скорее всего, пока останутся в диапазоне $90-95/барр. - БКС Экспресс
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, пока в целом останутся в диапазоне $90-95 за баррель с возможными временными выходами за его пределы в обе стороны, считают эксперты БКС Экспресс. "Уровень поддержки в $90 за баррель был протестирован во вторник и успешно устоял, указывая на сохраняющуюся силу покупателей. Новостной фон формировали предварительные данные по запасам в США, а также обсуждения в публичном поле возможного решения ОПЕК+. Общий сантимент можно охарактеризовать как нейтральный, - пишут аналитики в обзоре. - В среду альянс нефтепроизводителей вновь соберется, чтобы обсудить производственную политику. Консенсус предполагает, что уровни добычи останутся без изменений, однако отдельные эксперты высказывают мнение, что Саудовская Аравия могла бы начать постепенно смягчать добровольные сокращения добычи. Фьючерсы на нефть марки Brent строят консолидацию в рамках $90-95 за баррель. При появлении краткосрочных позитивных катализаторов котировки могут временно выскочить за пределы консолидации вверх, в том числе в район трехзначных значений, но вряд ли такие уровни будут устойчивыми". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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