Рубль должен укрепиться до фундаментально обоснованного диапазона 85-95 руб./$1 в ближайшие месяцы - Райффайзенбанк

Рубль в ближайшие месяцы должен укрепиться до фундаментально обоснованного диапазона 85-95 руб./$1, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

По мнению экспертов банка, структура финансового счета может объяснить скорость ослабления рубля, т.к. она связана с тем, через какие каналы финансового счета происходит отток капитала, и во многом из-за этого отличается динамика курса в 1 и 2 кварталах.

"В платежном балансе выросла доля операций, которые напрямую не влияют на курс рубля, - указывают аналитики. - Например, среди них можно выделить часть перечисления денег на счета типа "С". Так, в сентябре, когда происходило погашение евробонда РФ в эквиваленте ~300 млрд руб., ЦБ оценил объем дополнительной ликвидности, которая может потребоваться валютному рынку, в 150 млрд руб., т.е., по оценке аналитиков регулятора, только половина из перечисленных на счета в НРД средств должна была "вернуться" на валютный рынок. На наш взгляд, в статьях "чистого принятия обязательств" проводок с ограниченным влиянием на курс рубля сосредоточено больше, чем в "приобретении иностранных активов". С учетом этого, мы отмечаем рост прочей задолженности прочих секторов ($13,3 млрд во 2 кв. против $4,1 млрд в 1 кв.). Возможно, он связан с формированием задолженности по экспорту".

Несмотря на то, что динамика этой статьи исторически достаточно волатильна, в текущих условиях она, по мнению стратегов банка, может объяснять лаг между улучшением номинального экспорта и его поддержкой рублю. С учетом этого, они полагают, что текущее ослабление рубля ближе к отметке в 100 руб./$1 носит временный характер, и в ближайшие месяцы курс должен укрепиться до оцениваемого нами фундаментально обоснованного диапазона в 85-95 руб./$1.

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