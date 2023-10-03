Волну роста в акциях Сургутнефтегаза стоит использовать для фиксации прибыли - "Финам"

Текущую волну роста в обыкновенных акциях "Сургутнефтегаза" можно использовать для фиксации прибыли, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

По итогам первого полугодия 2023 года "Сургутнефтегаз" опубликовал нейтральную отчетность, отмечает эксперт. Выручка компании составила 902,0 млрд руб., EBIT - 175,5 млрд руб., а чистая прибыль - 846,6 млрд руб. Высокая чистая прибыль, конечно, связана с валютной переоценкой финансовых вложений компании. Во втором полугодии EBIT "Сургутнефтегаза", по оценкам аналитика, увеличится на фоне роста цен на нефть, однако чистая прибыль снизится, так как основная часть ослабления рубля произошла еще в первом полугодии.

"Традиционно интерес инвесторов вызывает многомиллиардная кубышка "Сургутнефтегаза", - пишет Кауфман. - На конец 2022 года объем денежных средств на счетах компании составлял 4,3 трлн руб. при капитализации около 1,6 трлн руб. Сейчас удачный момент для использования данных средств, например, для покупки активов уходящих из РФ компаний, но пока менеджмент традиционно считает, что выгоднее продолжить накапливать кубышку. Отметим, что в отчетности за первое полугодие компания скрыла размер финансовых вложений, однако, по нашим оценкам, размер кубышки увеличился почти до 5,2 трлн руб.".

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