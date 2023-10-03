.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Paychex до $130
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 октября 2023 года 17:21
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Paychex до $130
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций американского поставщика услуг бухучета и управления кадрами Paychex Inc. до $130 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре аналитиков. "Paychex недавно представила результаты за первый квартал 2024 финансового года. Результаты превзошли ожидания аналитиков. Менеджмент выразил уверенность в перспективах компании и повысил дивиденды на 13% (доходность - 2,9%). Отметим стабильно высокую прибыль на инвестированный капитал, устойчивый баланс и солидный свободный денежный поток, - пишут эксперты инвесткомпании. - Мы ожидаем, что растущий тренд на передачу систем расчета заработной платы на аутсорсинг окажет бизнесу компании поддержку. Акции эмитента торгуются на нижней границе исторического диапазона по мультипликатору P/E. За последние три месяца акции компании опередили рынок (+3% против минус 4% у индекса S&P 500)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-PAYCHEX-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
03 октября 2023 года 19:00
Рубль должен укрепиться до фундаментально обоснованного диапазона 85-95 руб./$1 в ближайшие месяцы - Райффайзенбанк
Рубль в ближайшие месяцы должен укрепиться до фундаментально обоснованного диапазона 85-95 руб./$1, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По мнению экспертов банка, структура финансового счета может объяснить скорость ослабления рубля, т.к. она связана с тем, через какие каналы финансового счета... читать дальше
.03 октября 2023 года 18:34
Текущую волну роста в обыкновенных акциях "Сургутнефтегаза" можно использовать для фиксации прибыли, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. По итогам первого полугодия 2023 года "Сургутнефтегаз" опубликовал нейтральную отчетность, отмечает эксперт. Выручка компании составила 902,0 млрд руб.,... читать дальше
.03 октября 2023 года 18:06
Котировки бумаг онлайн-сервиса по поиску жилья CIAN могут вырасти до уровня 1058 рублей за штуку на горизонте года, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "Эмитент переносит первичный листинг на Московскую биржу. Проспект эмиссии в ЦБ может быть одним из шагов к редомициляции. Его утверждение... читать дальше
.03 октября 2023 года 17:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций облачной бизнес-платформы Twilio Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $72 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Основной "мотор" для разгона бизнеса Twilio - искусственный интеллект, поскольку... читать дальше
.03 октября 2023 года 17:01
Котировки нефти марки Brent могут остаться около уровня $90 за баррель в текущем месяце, считает старший аналитик SberCIB Investment Research Константин Самарин. "Мы ожидаем, что на встрече ОПЕК+, которая состоится 4 октября, не будет сделано новых заявлений относительно планов по добыче. Запрет... читать дальше
.03 октября 2023 года 16:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги HeadHunter Group с целью 4250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,7%, стоп-приказ: 3030 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "2 октября 2023 года ЦБ РФ... читать дальше
.03 октября 2023 года 16:07
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $130 за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова. "Компания объявила в понедельник, что в 3К23 поставила дилерам 435059 машин (на... читать дальше
.03 октября 2023 года 15:39
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для бумаг (GDR) Globaltrans с прогнозной стоимостью 856 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, сообщается в комментарии старшего аналитика инвестбанка Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты... читать дальше
.03 октября 2023 года 15:15
Возможен рост индекса широкого рынка S&P 500 выше 4335 пунктов в ближайшие торговые сессии, считает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт. "Полагаем, что в ходе предстоящей сессии волатильность на американских фондовых площадках будет умеренной. Баланс рисков представляется негативным... читать дальше
.03 октября 2023 года 13:58
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $226 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,94%, стоп-приказ: $190, говорится в комментарии инвестиционной компании. 30 августа компания представила сильный... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.