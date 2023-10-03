Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $130 за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

"Компания объявила в понедельник, что в 3К23 поставила дилерам 435059 машин (на 6,7% меньше, чем в предыдущем квартале). Объясняя снижение плановой остановкой завода, она оставила без изменения план продаж на 2023 год на уровне 1,8 млн автомобилей. Новость вряд ли окажет, по нашему мнению, значительное негативное влияние на котировки бумаг эмитента, поскольку план продаж на год не претерпел изменений, а остановка заводов носила временный характер", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.