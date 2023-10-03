Возможен рост индекса S&P 500 выше 4335п в ближайшие дни - Freedom Finance Global

Возможен рост индекса широкого рынка S&P 500 выше 4335 пунктов в ближайшие торговые сессии, считает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт.

"Полагаем, что в ходе предстоящей сессии волатильность на американских фондовых площадках будет умеренной. Баланс рисков представляется негативным из-за опасений инвесторов относительно ставок. Распродажа государственных ценных бумаг в понедельник на фоне снятия риска "шатдауна", вероятно, была связана с сохранением у ФРС возможности поднять ставку по итогам заседания 1 ноября (в случае приостановки работы правительства активные дискуссии регулятору пришлось бы отложить до декабря). Это предположение подтверждают комментарии представителей регулятора. Так, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер по-прежнему считает необходимым еще одно повышение ставки, а член совета управляющих регулятора Мишель Боумен настаивает на нескольких", - указывает эксперт инвесткомпании в обзоре.

Также Шмидт отмечает, что во вторник выйдут данные JOLTS о числе открытых вакансий (консенсус - 8,9 млн, предыдущий результат - 8,827 млн). "Если фактический показатель совпадет с ожидаемым или превысит его, инвесторы смогут интерпретировать это как дополнительный сигнал в пользу "мягкого приземления" экономики США. Одновременно усилится и вероятность удержания высоких ставок на более длительный период. Полагаем, что самым благоприятным сценарием для рынка акций стало бы число вакансий ниже 8,6 млн. Негативную реакцию инвесторов вызовет результат выше 9 млн. Инвесторы также пристально следят за движением десятилетних "трежерис": превышение их доходностями отметки 4,75% способно стать триггером для коррекции "акций роста", - пишет она в материале.

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