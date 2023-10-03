Курс доллара движется в сторону максимумов сентября - к отметке 101,5 руб./$1 - "Финам"

Курс доллара движется в сторону максимумов сентября - к отметке 101,5 руб./$1, отмечается в аналитическом материале "Финама".

"Валютная пара USD/RUB по итогам III квартала поднялась на 9,4%, - констатирует ведущий аналитик Александр Потавин. - С начала 2023 года позиции российского рубля к доллару ослабли на 40%. Всего котировки доллара и евро непрерывно растут против рубля уже восемь месяцев подряд. В такой ситуации инвесторы не спешат сокращать свои валютные позиции, поскольку до конца года есть риски увидеть еще более слабый курс рубля. Как видим, период налоговых выплат в конце сентября не привел к какому-то значимому усилению курса рубля. Это дает основание ждать сохранения слабости по российской валюте в октябре. Поэтому курс доллара двигается в сторону максимумов сентября - в район отметке 101,5 руб./$1".

Аналитик напоминает, что в прежние времена растущие нефтяные цены увеличивали валютную экспортную выручку, на что рубль реагировал укреплением. "Но за последние полтора года эта связка исчезла, поскольку есть санкционные ограничения, а главное - сильно изменилась структура оплаты за российский экспорт,- отмечает Потавин. - Доля рублей за экспорт в конце лета составила около 42%, хотя в начала года она была около 30%. За сентябрь эта цифра видимо еще увеличилась, при том, что в рублях мы расплачиваемся лишь за 30% импорта".

По мнению эксперта, это означает нехватку свободно конвертируемой валюты в стране, которая стала следствием роста объемов расчетов за экспорт в рублях, а также того, что российские компании предпочитают оставлять валюту на своих зарубежных счетах, не заводя ее в Россию. Если сюда добавить отток капитала из России, то мы получаем дефицит "твердой" валюты, считает Потавин.

"Проект госбюджета предусматривает значительное увеличение госдолга - с 29 трлн руб. на конец 2023 года до 40 трлн руб. на конец 2026 года, то есть необеспеченных денег в экономике станет больше, а значит, и слабее должен быть курс рубля", - делает вывод стратег Финама".

Постоянные комментарии известных банкиров и чиновников высокого ранга о необходимости стабилизации рубля пока не могут фактически повлиять на курс, отмечается далее в комментарии. Пара USD/RUB в начале октября опять штурмует отметку 100 руб./$1.

"Если доллар закрепится выше этого уровня, это начнет подрывать доверие населения и бизнеса к национальной валюте и способностей наших регуляторов контролировать ситуацию на валютном рынке. Поэтому не стоит исключать, что однажды власти могут задействовать действительно эффективный инструмент укрепления рубля - валютный контроль. Если это случится, то скорее всего это будет временная мера с гибкими и динамическими мерами настройки", - прогнозирует Потавин.

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