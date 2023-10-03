Акции Сбербанка сохраняют привлекательность для долгосрочных инвестиций - "БКС МИ"

Акции Сбербанка сохраняют привлекательность для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Инвесткейс Сбербанка за последние недели не претерпел серьезных изменений. Были заявления главы банка о возможном выкупе акций у нерезидентов с дисконтом. Однако речь шла только о том, что компания анализировала этот вопрос. Позднее пресс-служба банка отдельно уведомила, что решение о выкупе не принималось. Некоторое давление оказывает ужесточение денежно-кредитных условий. В целом сочетание сильных финансовых показателей, привлекательной оценки и дивидендов лежат в основе инвестиционного кейса акций Сбербанка. Презентация стратегии на 2024-2026гг в декабре станет основным событием IV квартала 2023 года", - пишут эксперты.

На их взгляд, долгосрочно бумага сохраняет свою привлекательность. "Набранные позиции можно удерживать, следующая зона для увеличения позиций в случае развития коррекции - уровни 230-232 руб., - указывают стратеги БКС. - Нет фундаментальных оснований для того, чтобы цена пошла существенно ниже и закрепилась под 200-дневной скользящей средней. Считаем справедливой ценой 350 руб. за бумагу".

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