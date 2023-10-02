Возможен локальный рост пары доллар/рубль выше 100 руб./$1 - ПСБ

Возможен локальный рост пары доллар/рубль выше 100 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Курс доллара в понедельник днем протестировал отметку 99 руб., а юань превысил 13,55 руб., - констатирует эксперт. - Обе валюты продолжают расти по отношению к рублю и обновляют максимумы с середины августа".

По мнению Локтюхова, основными факторами ослабления российской валюты являются:

- устойчивость внутреннего потребления подталкивает к росту цены на импортные товары при более дорогом параллельном импорте;

- расчеты бизнеса с нерезидентам за активы;

- дисбалансы валютной структуры торгового баланса (доля платежей в рублях и дружественных валютах при экспорте больше, чем при импорте, плюс более высокая себестоимость отгрузок за рубеж) обуславливают ограниченность предложения валют со стороны экспортеров;

- сдержанные объемы экспортных поставок энергоносителей - следствие ограничений ОПЕК+ и запрета на отгрузку нефтепродуктов, что необходимо для снижения цен на топливо на внутреннем рынке;

- затягивание обсуждения правительственных мер, способных сбалансировать рынок на период действия повышенного спроса на валюту.

"Дорогая нефть и повышение ключевой ставки улучшают взгляд на рубль, но среднесрочно, - считает аналитик банка. - В отсутствие новых вводных со стороны властей возможен очередной выход пары доллар-рубль в зону выше 100 руб./$1, но пока мы ждем, что если он состоится, то будет недлительным".

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