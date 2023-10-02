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02 октября 2023 года 18:45

Давление на рубль сохранится как минимум до конца текущей недели - "Велес Капитал"

Давление на рубль сохранится как минимум до конца текущей недели, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"После завершения налогового периода предложение валюты от экспортеров резко сократилось, и рубль оказался под давлением - повторяется сценарий начала предыдущих месяцев, - указывает эксперт. - В понедельник курс доллара обновил сентябрьский максимум, поднимаясь впервые с августа выше 99 руб./$1. Мы полагаем, что давление на российскую валюту сохранится как минимум до конца текущей недели. В этом случае уже в ближайшее время нельзя исключать попыток продвижения USD в сторону 100 руб./$1".

В то же время в последний раз, когда доллар поднимался выше 100 руб./$1 (14 августа), ключевая ставка Банка России находилась на отметке 8,5%, подчеркивает Кравченко. Сейчас ставка ЦБ выше, а общие денежно-кредитные условия заметно жестче, чем в первой половине августа. Эксперт не исключает, что ужесточение ДКП будет выступать сдерживающим фактором для покупателей валюты на уровнях вблизи 100 руб./$1.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


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