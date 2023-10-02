Курс рубля, скорее всего, достигнет 90 руб./$1 в 4К23 - SberCIB

Курс рубля, скорее всего, достигнет 90 руб./$1 в 4К23 и останется на этом уровне до конца 2024 года, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Мы ожидаем, что курс рубля достигнет 90 за доллар в IV квартале 2023 году и останется на этом уровне до конца 2024 года. Несмотря на значительное снижение экспорта, российская валюта остается недооцененной на 15-20% из-за оттока капитала. Он связан с выкупом активов у нерезидентов и, возможно, с накоплением валютной ликвидности под такие сделки. Предложение нефти останется ограниченным, а спрос может сезонно ослабеть в осенне-зимний период. Это поможет Brent удержаться в 4К23 в районе $90/барр.", - прогнозируют эксперты инвестбанка.

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