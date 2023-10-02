"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Nike

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций американского производителя спортивной одежды и обуви Nike Inc., сообщается в обзоре аналитиков.

"Складские запасы компании остаются повышенными - почти $8,7 млрд в финансовом 1К24. Скорее всего, чтобы избавиться от запасов, Nike придется урезать цены, а это негативно скажется на марже и прибыли в ближайшие кварталы. Среди других негативных факторов - рост издержек, неблагоприятные валютные разницы и более низкие, чем ожидалось, продажи в Китае, - указывают эксперты. - Мы понижаем наш прогноз прибыли на акцию эмитента на 2024 финансовый год с $3,8 до $3,7 и подтверждаем оценку на 2025 финансовый год на уровне $4,2".

Долгосрочные перспективы эмитента, по мнению аналитиков инвесткомпании, по-прежнему выглядят привлекательно. "Мы ожидаем, что Nike сохранит доминирующее положение на рынках спортивной одежды и обуви. Отметим, что компания особенно сильна в сегменте элитной обуви благодаря маркетингу и поддержке известных спортсменов. И хотя в отрасли сохраняется жесткая конкуренция, считаем, что эмитент сможет укрепить позиции благодаря всемирно известному бренду, инновационной продукции, эффекту масштаба и быстрому росту на развивающихся рынках", - пишут они в материале.

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