"Префы" Сургутнефтегаза пока остаются одной из наиболее ярких дивидендных историй на рынке РФ - ПСБ

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" остаются одной из наиболее понятных и ярких дивидендных историй на российском фондовом рынке при сценарии слабого рубля, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Представленные эмитентом данные по РСБУ и МСФО за шесть месяцев 2023 года выглядят сильными. Рост активов и статьи "Прочие доходы" косвенно указывают на рост "кубышки" и в сочетании с ростом чистой прибыли подтверждают весьма привлекательный дивидендный профиль привилегированных акций "Сургутнефтегаза": в случае сохранения курса доллара на текущих позициях и движения нефтяных котировок в ближайшие месяцы в рамках наших прогнозов, дивиденды по итогам 2023 года могут составить весомые 13,5-13,7 руб. на бумагу, что предполагает дивидендную доходность на уровне не менее 23% даже после бурного пятничного ралли. Хотя технически привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" и выглядят перегретыми, среднесрочно мы позитивно смотрим на них, считая их одной из наиболее понятных и ярких дивидендных историй на рынке в сценарии слабого рубля", - пишут эксперты в комментарии.

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