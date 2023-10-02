"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Самолета с целью 4600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГК "Самолет" с целью 4600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 3600 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент планирует построить в Екатеринбурге жилой комплекс площадью более 31 тыс. кв. м. Комплекс будет состоять из трех домов переменной этажности по 13-33 этажей, всего в них запланировано 739 квартир. Строительство начнут осенью 2024 года. Предположительно, проект будет реализован за четыре года", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится в рамках бокового тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 3600 руб. риск на портфель составит 0,33%", - указывают в "Финаме".

ГК "Самолет" осуществляет полный бизнес-цикл: от приобретения земельного участка, проектирования и получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию готового объекта недвижимости. Компания входит в топ-5 застройщиков России по объему текущего строительства.

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