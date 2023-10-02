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02 октября 2023 года 16:07
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto с прогнозной стоимостью на уровне 120 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 24%, сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева. "Компания объявила, что в сентябре поставила дилерам 36060 автомобилей (на 212,7% больше, чем в сентябре 2022 года) и установила новый месячный рекорд. В целом операционные результаты оказались лучше наших ожиданий и консенсус-прогноза, но считаем оценки Li Auto завышенными", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-LI/AUTO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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