Дивдоходность "префов" Сургутнефтегаза за 2023г может составить 23-24% - "БКС МИ"

Дивидендная доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" по итогам 2023 году может составить 23-24%, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Результаты отчетности эмитента по РСБУ за I полугодие 2023 года свидетельствуют об изменении состава "кубышки", поскольку доходы по курсовым разницам разочаровали. Дивиденды по привилегированным акциям за текущий год, вероятно, окажутся щедрыми, но наш прогноз в размере 15,5 рубля теперь выглядит слишком оптимистичным (на 2-3 рубля). Таким образом, вместо дивдоходности в 27%, вероятно, следует ожидать ее на уровне около 23-24%, - указывают эксперты в комментарии. - По обыкновенным акциям системности в размере выплат нет. Дивдоходность исторически гораздо ниже, чем по "префам". (наш прогноз - 0,82 руб. на акцию за полный 2023 год или 2,5% по текущим ценам".

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