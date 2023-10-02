"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lam Research с целью $710 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,28%, стоп-приказ: $590, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По оценке аналитиков, рентабельность компании в прошедшем квартале оказалась лучше прогнозов, так как значительно выросло число заказов наиболее продвинутого оборудования Lam в сегменте фаундри. Ожидается, что в текущем квартале EPS составит $6,05, что выше прогнозируемых аналитиками $5,98. Кроме того, менеджмент существенно увеличил прогнозы по операционной (28%) и валовой (46,5%) марже, подчеркивается в комментарии.

"С технической точки зрения после длительного восходящего движения котировки откатились к уровню поддержки и отскочили от него. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $590 риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,26", - указывают экперты "Финама".

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Помимо непосредственного производства оборудования, предоставляет услуги по его обслуживанию.

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