Поддержку котировкам ОФЗ окажет приток средств от погашения ОФЗ-ПД 25084 - Инвестбанк Синара

Поддержку котировкам рублевых гособлигаций на текущей неделе окажет приток средств от погашения ОФЗ-ПД 25084, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Доходности ОФЗ продолжили рост, усилившийся к концу недели после публикации данных по недельной инфляции (она заметно ускорилась) и заявлений представителей Банка России и министерства финансов в рамках Московского экономического форума, - пишет эксперт. - Кроме этого, Минфин опубликовал наконец "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", в которых отметил, что сделает упор на размещение облигаций с фиксированным купоном. На наступившей неделе мы не ожидаем продолжения негативной динамики в сегменте госбумаг. Приток средств от погашения ОФЗ-ПД 25084 на сумму 151 млрд руб. может оказать поддержку котировкам, но вряд ли поспособствует их заметному повышению".

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