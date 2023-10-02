Акции American Express интересны для покупки после снижения - "Финам"

АкцииAmerican Express Co. интересны для покупки после снижения, говорится в комментарии аналитика "Финама" Игоря Додонова.

"Финансовые результаты American Express за II квартал 2023 года были достаточно сильными, - указывает эксперт. - Выручка увеличилась на 12,4% г/г, до рекордных $ 15,1 млрд, на фоне устойчиво высокой деловой и потребительской активности в Штатах и мире и увеличения расходов по картам, а чистая прибыль поднялась на 10,7%, до $ 2,2 млрд, или $ 2,89 на акцию, и превзошла ожидания. Мы продолжаем положительно оценивать перспективы бизнеса American Express. Несмотря на значительные риски, связанные с высокой инфляцией, жесткой политикой центробанков и геополитической напряженностью, мировая экономика сохраняет завидную устойчивость, что позволило многим ведущим международным организациям улучшить свои экономические прогнозы в последние месяцы".

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