Высоки риски временного ослабления рубля выше 99 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Высоки риски временного ослабления рубля выше 99 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Большую часть прошедшей недели рубль не показывал ярко выраженную динамику, но после завершения налогового периода он перешел к заметному ослаблению, - отмечают эксперты. - В понедельник курс USD/RUB находится у 98,3 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В последнее время рубль показывает негативную динамику в первой половине каждого месяца, и сейчас есть риски временного роста курса USD/RUB выше 99 руб./$1. При этом стоит подчеркнуть, что на этой неделе дополнительным фактором волатильности на валютном рынке будут выходные дни в Китае, в результате которых ряд расчетов по операциям с юанем проводиться не будет".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.