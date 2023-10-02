"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рейтинг "префов" Сургутнефтегаза на уровне "покупать"

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рейтинг "покупать" для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с прогнозной стоимостью на уровне 70 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"Эмитент неожиданно отчитался о финансовых результатах за 6М23 по РСБУ. Выручка компании составила 902 млрд руб., чистая прибыль достигла 846,57 млрд руб. Основной рост прибыли пришелся на прочие доходы. В Уставе "Сургутнефтегаза" сказано, что общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала общества. Таким образом, за 1П23 заработано на привилегированные дивиденды 7,8 рубля. Компания не предоставила сравнительные данные за 6М22, а также скрыла данные о финансовых вложениях. Тем не менее на основе внеоборотных и оборотных активов можно выявить приблизительный размер "кубышки" - около 5,6 трлн руб., то есть потенциальный дивиденд за 2023 год по привилегированным акциям составит 14-15 рублей", - указывают эксперты.

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