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02 октября 2023 года 09:27
Риск ослабления рубля до 100 руб./$1 в краткосрочной перспективе стал выше - БКС Экспресс
Краткосрочная картина для рубля ухудшилась, риск ослабления национальной валюты до психологического уровня в 100 руб./$1 стал выше, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Российский рубль по итогам недели потерял возможность оперативного укрепления - доллар США окончательно закрепился над динамическим сопротивлением. Это был фактор риска для нацвалюты, и он реализовался. С технической точки зрения прорыв динамического сопротивления по паре USD/RUB предвещал ускорение к следующему уровню горизонтального статичного сопротивления - сентябрьские максимумы на 98,6 руб./$1. Утром понедельника доллар уже был на 98,7 руб./$1. На уровне, скорее всего, будет заминка, но краткосрочная картина в рубле ухудшилась, и повысился риск "заброса" доллара даже к психологическим 100 руб./$1. Последний уровень выступает водоразделом, и власти будут думать над тем, как не допустить разрастание девальвационных ожиданий", - пишет аналитик. "Все предыдущие инициативы ЦБ и министерств лишь приостанавливали падение рубля и не обеспечили его уверенного восстановления. Ставка ЦБ повышена до 13%, введены лимиты на необеспеченные кредиты, проведены "беседы" с экспортерами - это должно было сдержать кредитный бум, снизить спрос на валюту, повысить предложение. Да и сезонный отток должен замедляться. Тем не менее эффект от монетарных усилий не быстрый. А дисбаланс высокого спроса и низкого предложения валюты на рынке сохраняется, и этим пользуются крупные спекулянты, - отмечает Зельцер в материале. - Однако волатильность курса на фоне нехватки валюты не имеет ничего общего с фундаментальным курсом рубля, оцениваемым по торговому балансу, бюджету, ставкам и паритету покупательной способности. Со временем курс способен вернуться на 90 руб./$1, а текущий всплеск на бирже носит по большей мере спекулятивный характер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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