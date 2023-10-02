Акции Boston Scientific сохраняют шансы на опережение рынка по доходности на горизонте года - "Финам"

Акции Boston Scientific сохраняют шансы на дальнейшее опережение фондового рынка США по доходности на горизонте года, считает ведущий аналитик отдела анализа акций "Финама" Зарина Саидова.

"Бумаги эмитента за последние двенадцать месяцев показали динамику с опережением рынка и сектора (в сравнении с отраслевым индексным фондом iShares US Medical Devices ETF) и принесли доходность в размере 36,6%. Мы полагаем, что в перспективе ближайшего года у бумаги есть шансы и дальше опережать рынок по доходности. Boston Scientific из месяца в месяц приносит инвесторам и медицинскому сообществу обнадеживающие новости по части новых разработок", - пишет эксперт в обзоре.

Годовая выручка компании с 2021 года показывает рост, и в период 2023-2025 гг. ожидается последовательный увеличение продаж компании, отмечает Саидова. В ближайшие годы прогнозируется положительная динамика EBITDA, а также ожидается последовательный рост чистой маржи, при этом долговая нагрузка компании не является слишком высокой и будет снижаться в 2023-2025 гг., указывает аналитик инвесткомпании.

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