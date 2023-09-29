"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив финансового сектора РФ в 4К23

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив финансового сектора РФ в IV квартале 2023 года, сообщается в стратегии инвесткомпании.

"Финансовые результаты за II квартал 2023 года по МСФО отразили рекордно высокую прибыль покрываемых нами компаний. Мы ожидаем также рекордных результатов за весь 2023 год. Позитивные факторы - улучшение потребительской и деловой активности, при этом показатели качества активов поддержат банки. Рост процентных ставок может привести к замедлению выдачи кредитов во II полугодии 2023 года, но мы сохраняем позитивный взгляд на прибыль и рентабельность за весь 2023 год. Также мы считаем, что снижение стоимости риска станет главным фактором поддержки балансов банков", - пишут эксперты.

Они в целом отмечают, что сектор находится в хорошей форме, а чистая прибыль за 7 месяцев 2023 года на уровне 2 трлн руб. указывает на то, что итоговая цифра за 2023 году может побить рекорд 2021 года в 2,3 трлн руб.

"Доля чистой прибыли Сбера составляет половину от общего показателя сектора - 999 млрд руб. за 7 месяцев текущего года по РСБУ, - уточняют стратеги "БКС МИ". - Отмечаем некоторое ужесточение регулирования в необеспеченном розничном кредитовании, при этом ЦБ уже несколько лет сохраняет жесткую позицию, чтобы не допустить образования пузырей. Банки адаптируются к регулированию, а рост кредитования сохраняется".

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