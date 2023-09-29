"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Chewy

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций онлайн-ритейлера кормов для домашних животных Chewy с целевой ценой $30 за штуку, что соответствует потенциалу роста 64% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Недавно компания отчиталась за 2К24, результаты оказались выше ожиданий аналитиков, и внутренние метрики указывают на дальнейшее улучшение показателей в следующие кварталы, - пишут эксперты. - С момента IPO в 2019 году выручка компании выросла почти в три раза до $10 млрд, валовая рентабельность увеличилась на 800 б.п. до 28%, рентабельность по скорректированной EBITDA - почти на 1000 б.п. Мы полагаем, что недавний откат представляет хорошую возможность для покупки акций компании".

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