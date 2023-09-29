ПСБ назвал топ акций РФ для покупок в октябре

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) назвали наиболее интересные акции для покупки в октябре на долгосрочную перспективу. В топ-3 вошли бумаги "ЛУКОЙЛа", "Северстали" и "Группы Позитив".

"Покупка акций нефтегазовых компаний - понятная идея на фоне высоких цен на нефть и слабого рубля. Мы выбрали именно бумаги "ЛУКОЙЛа", так как в октябре совет директоров компании может дать рекомендацию по дивидендам. Это должно придать импульс котировкам акций. По нашим оценкам, размер ближайших выплат может составить порядка 570 руб. на акцию", - отмечают эксперты и рекомендуют покупку акций с целевой ценой 7950 руб. за штуку, что предполагает доходность 20% с текущих уровней.

"Северсталь" генерирует стабильный денежный поток благодаря высокой загруженности мощностей, подчеркивается в комментарии. Ожидается небольшого охлаждения на внутреннем рынке, но, несмотря на это, спрос на сталь останется высоким. "В августе после долгой паузы "Северсталь" опубликовала финансовую отчётность, что упрочило уверенность инвесторов в стабильном положении компании, - указывают стратеги ПСБ. - Кроме того, у нее есть запас денежных средств, чтобы вернуться к выплате дивидендов. Считаем, что именно "Северсталь" станет первой из большой тройки сталелитейщиков, кто возобновит выплаты акционерам, и рекомендуем ее бумаги к покупке с целью 1670 руб., что соответствует доходности 22%".

"Группа Позитив" - лидер в сфере кибербезопасности, - отмечают далее инвестиционные стратеги банка. - Финансовые показатели бизнеса должны сильно вырасти в ближайшие годы на фоне повсеместного перехода на программное обеспечение отечественной разработки и растущего количества интернет-угроз. При этом бумаги "Группы Позитив" меньше других подвержены волатильности даже сейчас, в период повышенной турбулентности на фондовом рынке. Основная идея в этих акциях - включение в состав основного индекса Мосбиржи. Благодаря этому крупные институциональные инвесторы получат возможность добавлять бумаги "Позитива" в свои портфели".

Аналитики рекомендуют акции "Группы Позитив" к покупке с целевой ценой 2765 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 17%.

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