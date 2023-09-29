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29 сентября 2023 года 17:46
"Велес Капитал" повысил целевую цену бумаг X5 Retail до 3030 руб
"Велес Капитал" повысил целевую цену GDR X5 Retail до 3030 руб. за бумагу, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа X5 продолжает укреплять свое влияние на рынке и активно расширять бизнес, несмотря на непростые внешние условия, - пишет эксперт. - За счет экспансии, адаптации CVP, развития новых форматов и точечных M&A ритейлер демонстрирует быстрые темпы роста продаж, которые не уступают результатам прошлого года. Мы полагаем, у компании весьма амбициозные планы будущего развития и относительно высокие темпы роста сохранятся в ближайшие несколько лет. Наш прогноз по выручке был пересмотрен в сторону повышения. Маржа находится под давлением растущих расходов на персонал в условиях нехватки людей и опережающего роста зарплат, что может продолжаться не один год". Тем не менее в перспективе нескольких лет эксперт "Велес Капитала" позитивно смотрит на рентабельность X5 и считает, что у компании есть инструменты как минимум для возвращения показателя к уровню прошлых лет. "Благодаря новым законодательным инициативам возможности для смены юрисдикции головной компании сейчас расширились, - уверен Михайлин. - Завершение этого процесса позволило бы возобновить выплату дивидендов, а также снизить риски и неопределенность для инвесторов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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