Средний потенциал роста акций нефтегазового сектора РФ в 4К23 составляет 39% - "БКС МИ"

Средний потенциал роста акций нефтегазового сектора РФ в 4К23 составляет 39%, говорится в стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") на IV квартал 2023 года.

"Более слабый прогноз курса рубля привел к повышению наших целевых цен для акций нефтедобывающих компаний примерно на 16%. В I полугодии 2023 года показатель EBITDA нефтяных компаний был на 45% выше среднего докризисного уровня (2015-2021гг), а чистая прибыль - примерно в два раза выше. Учитывая, что с июля Urals заметно подорожала, а рубль значительно ослаб, во II полугодии 2023 года прибыль компаний должна оставаться высокой, несмотря на 50%-ное сокращение выплат по демпферу с сентября", - полагают эксперты.

Аналитики пересмотрели прогнозы цен на нефть на ближайшую перспективу, повысив среднюю цену Urals на IV квартал 2023 года на $5, с $68 до $73 за баррель.

Также эксперты "БКС МИ" скорректировали прогноз цен на газ: в IV квартале 2023 года при условии нормальной погоды они ожидают роста цен, поскольку спрос на отопление начнет довольно быстро истощать запасы, учитывая ограниченность предложения газа из РФ, что к I кварталу 2024 года приведет к росту цен на газ до $610 за тыс. куб. м.

"Постоянно растущие цены на нефтепродукты, возможно, достигли своего предела, - допускают аналитики. - Розничная маржа становится отрицательной, вероятно сокращение демпфера до нуля и/или проблемы с предложением топлива. Подписание контракта "Газпрома" по проекту "Сила Сибири - 2" в ближайшие 12 месяцев все еще кажется маловероятным, но стало бы позитивным катализатором для котировок компании. Запуск производства на первой линии проекта "Арктик СПГ - 2" "НОВАТЭКа" запланирован на декабрь, что, вероятно, станет хорошим катализатором для акций этой компании. Инициатива "ЛУКОЙЛа" по выкупу 25% своих акций у иностранных инвесторов с 50%-ной скидкой может быть одобрена".

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