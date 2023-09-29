"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 12600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 12600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,99%, стоп-приказ: 10800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Исходя из предоставленной отчетности за I полугодие 2023 года, чистая прибыль компании выросла на 33%, отмечают аналитики. "Полюс" продолжает показывать высокие результаты даже в условиях санкций и ограничений.

"С технической точки зрения попытка разворота не удалась, и цена вновь оказалась выше уровня поддержки на отметке 11 150 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 800 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,75", - указывают в "Финаме".

"Полюс" - российская золотодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. У нее самая низкая себестоимость производства, крупнейшие запасы и большой потенциал роста производства.

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