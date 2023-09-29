"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, исключив акции "Роснефти" и "РусАла", а также добавив акции "Газпром нефти" и "Северстали", сообщается в материале.

Текущий состав списка: "Газпром нефть", "Северсталь", "ЛУКОЙЛ", "префы" "Сургутнефтегаза", Etalon, X5 Retail Group, "префы" "Транснефти", Positive Technologies, "Мечел", "Московская биржа".

"Мы заменяем акции "Роснефти" на акции "Газпром нефти" на фоне ожиданий объявления дивидендов за 9 месяцев в ноябре. Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Считаем, что дивиденд за 2023 год может составить 82 руб. на акцию - дивдоходность около 12%. Мы видим возможность превышения прогноза на фоне потенциальной потребности в ликвидности у материнской компании", - пишет эксперты.

Также они исключают акции "РусАла" ввиду введения экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, и добавляют акции "Северстали", так как компания имеет низкую чувствительность к введению пошлин на фоне позиционирования на внутренний рынок. "Акции торгуются с дисконтом более 30% к историческому среднему EV/EBITDA. Потенциальное возобновление выплат дивидендов в 2024 году может стать катализатором для акций компании", - отмечается в комментарии.

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