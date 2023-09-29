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29 сентября 2023 года 14:00
Возможно сохранение импульса роста на рынке акций РФ в ближайшие торговые дни - "Финам"
Возможно сохранение импульса роста на российском фондовом рынке в течение ближайших торговых сессий, дивидендная тема снова вдохновляет инвесторов, считает ведущий аналитик отдела анализа акций "Финама" Зарина Саидова. Ближайшее сопротивление для индекса Мосбиржи расположено на отметке 3190 пунктов, отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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