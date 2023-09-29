Возможно сохранение импульса роста на рынке акций РФ в ближайшие торговые дни - "Финам"

Возможно сохранение импульса роста на российском фондовом рынке в течение ближайших торговых сессий, дивидендная тема снова вдохновляет инвесторов, считает ведущий аналитик отдела анализа акций "Финама" Зарина Саидова.

Ближайшее сопротивление для индекса Мосбиржи расположено на отметке 3190 пунктов, отмечает эксперт.

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