Долгосрочные ожидания по акциям ДВМП умеренно позитивны - "БКС МИ"

Долгосрочные ожидания по акциям ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) умеренно позитивные, текущие инвестиции в целом будут способствовать улучшению операционных и финансовых метрик, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Фундаментально бизнес эмитента интересен за счет переориентации товарных потоков на Восток, однако текущая оценка близка к справедливым уровням. В моменте нейтральный взгляд. P/E сейчас находится на уровне 5,2х, EV/EBITDA составляет 4,6х. Оценка невысокая, но нужно учитывать, что компания не платит дивиденды и не собирается в ближайшее время. Свободный денежный поток по итогам 1П23 ушел на отрицательную территорию на фоне рекордно высокого Capex. Сдерживающий фактор - снижение ставок фрахта, - указывают эксперты. - Долгосрочные ожидания умеренно позитивные, текущие инвестиции будут способствовать улучшению операционных и финансовых метрик, однако эффект будет чувствоваться в будущем".

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