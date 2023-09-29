Локальные снижения цены нефти пока не являются признаком разворота движения - "Финам"

Локальные снижения котировок нефти марки Brent в целом пока не являются признаком разворота к движению вниз, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Подъем стоимости фьючерсов на нефть марки Brent в конце сентября остановился. Сказались и сильная перекупленность, и близость важного рубежа сопротивления в районе $98/баррель. Несмотря на дефицит нефти на рынке, ряд инвесторов опасаются, что высокие процентные ставки могут оказать давление на западную экономику, что приведет к снижению спроса на сырье. При этом цены остаются возле годовых максимумов, - отмечает эксперт. - В пятницу ждем данные от компании Baker Hughes по буровой активности в США и Канаде, которые являются опережающим индикатором добычи на континенте. Сильное закрытие недели, месяца и квартала может дать новый повод для роста цен на нефть в начале октября, поэтому локальные снижения цен пока не являются признаком разворота вниз".

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