Среднесрочные перспективы роста цены акций Xiaomi ограниченны - "Финам"

Среднесрочные перспективы роста цены акций Xiaomi выглядят ограниченными, говорится в комментарии аналитика "Финама" Ксении Лапшиной.

"При оценке стоимости бумаг эмитента мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E, EV/EBITDA, EV/S и P/S компаний-аналогов. Данная методика предполагает небольшой "апсайд" в размере 3,9%. Ключевыми рисками для бизнеса Xiaomi являются слабость глобального рынка смартфонов, высокие процентные ставки, геополитические риски ввиду технологического противостояния КНР и США", - указывает эксперт в комментарии.

Xiaomi - китайская технологическая компания, производитель потребительской электроники (смартфонов, планшетов и аксессуаров для них), умных устройств, бытовой техники.

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