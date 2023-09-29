Вероятно усиление рисков ослабления рубля на следующей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Завершение сентябрьского налогового периода не располагает к укреплению национальной валюты, и в пятницу курс пары доллар/рубль, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 96-97,5 руб./$1, а на предстоящей неделе риски ослабления рубля усилятся в рамках сложившегося в последнее время негативного тренда в начале каждого месяца, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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