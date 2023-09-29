Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность TCS Group, статистика из России, США, Европы и КНР:

- ВВП России;

- Результаты TCS Group за 2К23 по МСФО;

- Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за август;

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета;

- ИПЦ в еврозоне в сентябре;

- Индексы PMI Китая в сентябре от Caixin:

- Безработица в Германии в сентябре и розничные продажи за август;

- ВВП Великобритании.

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