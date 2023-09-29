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29 сентября 2023 года 09:06
Ближайшими целями подъема индекса Мосбиржи могут быть уровни 3135-3140п - БКС Экспресс
Ближайшими целями текущего подъема индекса Мосбиржи могут быть уровни 3135-3140 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "На российском рынке акций продолжается отскок от 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Накануне скорость восстановления лишь увеличилась, котировки прибавили 1,4%. Рост наблюдается три сессии подряд, причем в четверг он проходил даже в условиях коррекции нефтяных цен. Кроме финансового сектора, который упал из-за распродаж в акциях "Московской биржи", все отраслевые индексы завершали день в плюсе. Обороты были на среднем уровне, то есть всплеска торговой активности по-прежнему не наблюдается. Вновь в числе наиболее выросших выделяются две отрасли: нефтяники и транспорт, - указывает аналитик в обзоре. - По индексу Мосбиржи ближайший ориентир сместился к 3135-3140 пунктов. В этом районе проходит уровень отскока в 50% от величины всей волны снижения с годовых максимумов в предыдущие недели. Общая картина на дневном графике характеризуется широкой "боковой пилой", сформировавшейся в начале августа. Сейчас индекс подходит ровно к ее середине. Влияние на индекс Мосбиржи со стороны валютного фактора остается нейтральным. Хотя, если оценивать длинный горизонт, слабый рубль еще не в полной мере заложен в котировки акций многих экспортеров". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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