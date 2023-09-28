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28 сентября 2023 года 18:43
ЦБР, вероятно, поднимет ставку до 13,5-14% в октябре 2023г - Альфа-банк
Банк России, вероятно, поднимет ключевую ставку до 13,5-14% годовых по итогам заседания 27 октября 2023 года, полагают аналитики Альфа-банка. "Рост российского ВВП превышает 5% г/г уже четвертый месяц подряд, однако факт стабилизации безработицы на уровне 3% может указывать на то, что рынок труда сдерживает дальнейшее восстановление. В то же время рост зарплат в номинальном выражении остается двузначным, провоцируя ускорение инфляции - Росстат сообщил о быстром скачке роста цен на четвертой неделе сентября. Опасения касательно роста цен вынуждают домохозяйства брать кредиты (в августе рост розничных кредитов оставался ускоренным) и наращивать вложения в недвижимость. В текущей ситуации ЦБ РФ, вероятно, пойдет на повышение ключевой ставки до 13,5-14,0% на заседании 27 октября", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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