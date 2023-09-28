ПСБ позитивно оценивает перспективы цен бумаг РусАгро и Черкизово

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают перспективы цен депозитарных расписок "РусАгро" и акций "Черкизово", сообщается в комментарии.

"Россельхознадзор в четверг сообщил о решении Главного таможенного управления КНР отменить ограничение на импорт российской свинины, действовавшее с 2008 года. Оно распространялось на продукцию из РФ из-за непрохождения санитарных требований, связанных в том числе с африканской чумой свиней (АЧС). Китай - самый крупный мировой импортер свинины. В 2022 году объем импорта составил около 20% общемирового (порядка 2 млн тонн). Возобновление поставок данного вида мяса на китайский рынок создает условия для активного наращивания российского экспорта свинины в среднесрочной перспективе, - отмечают эксперты. - После выхода новости котировки бумаг "РусАгро" и "Черкизово" выросли. Компании имеют 16% и 17% выручки от реализации мяса соответственно. Мы позитивно смотрим на обоих эмитентов и считаем, что у цен их бумаг еще есть потенциал роста".

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