Акции ФСК-Россети непривлекательны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "ФСК-Россети" в настоящее время не являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Компания опубликовала первый в своей новой истории отчет, который объединяет как показатели "ФСК", так и некоторых дочерних предприятий бывших "Россетей". Он проливает свет на показатели компании за первый и второй кварталы 2023 года. За предыдущие периоды компания не раскрывала отчеты, поэтому мы сравним их с последними публичными данными 2021 года. Выручка выросла на 26% (до 678,9 млрд рублей). Основная причина - в консолидации показателей дочерних МРСК, а также Томских и Кубанских сетей. Свой вклад внес и рост тарифов межрегиональных сетей. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров "ФСК-Россети", составила 99,6 млрд рублей, показав двукратный рост с 2021 года. Маржинальность по чистой прибыли выросла с 8,7% в 2021 году до 14,7% в 2023 году за счет упрощения процедуры владения. Чистый долг компании остался вблизи прежнего уровня - 429 млрд рублей", - отмечают эксперты в обзоре.

"До 2027 года включительно эмитент планирует капиталоемкую инвестиционную программу по модернизации электросетей БАМа, для которой планируется привлечь не только дивиденды дочерних обществ, но и долг. Также стоит отметить, что из-за роста количества акций практически вдвое прибыль на одну акцию не изменилась по сравнению с показателями "Россетей" 2021 года", - указывают аналитики в материале.

Компания заработала по итогам полугодия 0,047 рубля на акцию или 37% полугодовой акционерной доходности, констатируют в "Газпромбанк Инвестиции". По итогам года прибыль компании может составить более 160 млрд рублей или 0,078 рублей на акцию, что составляет 62% доходности акционеров.

"Несмотря на высокую доходность, вся прибыль будет направлена на выполнение инвестпрограммы, а дивиденды "ФСК-Россети" не будет выплачивать вплоть до 2027 года. Поэтому на данный момент, на наш взгляд, акции компании не являются инвестиционно привлекательными и не входят в наш модельный портфель для долгосрочного инвестора", - заключают эксперты.

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