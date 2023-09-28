Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Galaxy Entertainment

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Galaxy Entertainment с прогнозной стоимостью на уровне 67 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"По оценке Китайской академии туризма, в "Золотую неделю" (1-7 октября) число внутренних перелетов увеличится на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Рост туризма создает позитивный фон для акций операторов казино и гостиниц Макао", - отмечают эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.