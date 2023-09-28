"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Accenture с целью $350 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,11%, стоп-приказ: $315, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчитается о финансовых результатах за 2К23 в четверг, 28 сентября. Можем предположить, что результаты превзойдут ожидания, так как Accenture стратегически совершенствует свои решения в сфере облачного и цифрового маркетинга с помощью партнерских отношений, и это способствует росту выручки и маржинальности бизнеса", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акция торгуется в среднесрочном восходящем тренде выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью $350. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $315 риск на портфель составит 0,33%", - указывают в "Финаме".

Accenture - консалтинговая компания, оказывающая услуги по консультированию в сферах стратегического планирования, оптимизации и организации аутсорсинга бизнес-процессов.

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