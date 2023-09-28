"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать бумаги Baidu с целью HKD170

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать бумаги Baidu Inc. с целью 170 гонконгских долларов (HKD) за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 31%, сообщается в материале аналитиков.

"После более чем десяти лет исследований, разработок и испытаний Baidu запустила в коммерческую эксплуатацию интеллектуальную систему полностью автономного вождения Apollo. По степени автономности она опережает все существующие аналоги, включая разработки от Tesla, General Motors и Ford Motor. В качестве первого шага монетизации Baidu создала совместное предприятие с китайским Geely, специализирующееся на разработке и выпуске электромобилей с интеллектуальной системой вождения Baidu Apollo, - указывают эксперты. - Кроме того, эмитент запустил собственный сервис роботакси Apollo Go, географию присутствия которого компания намерена расширить до 65 городов Китая к 2025 году и до 100 городов к 2030 году. К тому же в ближайшее время мы ожидаем активное расширение партнерства по модели с Geely с другими автопроизводителями в Китае, благодаря которым Baidu, вероятно, включит монетизацию своей интеллектуальной системы полного автономного вождения Apollo на полную мощность".

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