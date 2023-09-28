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28 сентября 2023 года 13:53
ПСБ рекомендует держать акции Мосбиржи с прогнозной ценой 187 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует держать акции "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 187 рублей за штуку, сообщается в обзоре эксперта Евгения Локтюхова. "Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую дивидендную политику и новую стратегию развития до 2028 года. Эмитент понизил минимальный уровень дивидендных выплат с 60% до 50% прибыли по МСФО (их выплата планируется минимум раз в год), это решение позволяет ожидать дивиденды на уровне около 11 рублей на бумагу, дивдоходность - около 6% к текущим котировкам. Наша оценка справедливой стоимости акций компании составляет 187 рублей за штуку, что соответствует рекомендации "держать". - указывает аналитик. - Новая стратегия эмитента поддерживает наши ожидания, что развитие бизнеса и крепкие финансовые показатели Мосбиржи сохранятся в условиях экономического роста и санкционного давления, так как это стимулирует приток инвесторов и эмитентов на организованные рынки капитала. Однако мы рассчитывали на более амбициозные долгосрочные ориентиры по чистой прибыли". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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