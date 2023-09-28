"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг ТМК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Трубной металлургической компании" (ТМК), сообщается в комментарии аналитиков.

"ТМК" продала подразделение ломозаготовки "ТМК Мета", избавившись таким образом от низкомаржинального актива, который в лучшие годы приносил $7-10 млн чистой или максимум 1-2% от общей прибыли компании. Продажа актива особо не влияет на финансовые показатели эмитента и не меняет наш взгляд на акции компании - "держать", - указывают эксперты.

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