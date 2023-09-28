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Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг ТМК
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28 сентября 2023 года 12:46
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг ТМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Трубной металлургической компании" (ТМК), сообщается в комментарии аналитиков. "ТМК" продала подразделение ломозаготовки "ТМК Мета", избавившись таким образом от низкомаржинального актива, который в лучшие годы приносил $7-10 млн чистой или максимум 1-2% от общей прибыли компании. Продажа актива особо не влияет на финансовые показатели эмитента и не меняет наш взгляд на акции компании - "держать", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТМК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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