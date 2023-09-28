Вероятное отсутствие дивидендов будет сдерживать интерес к акциям ФСК-Россети - ПСБ

Вероятное отсутствие дивидендных выплат до 2026 года будет сдерживать интерес к акциям "ФСК-Россети", считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки акций компании позитивно отреагировали на отчетность за 1П23 по МСФО, однако этот рост выглядит избыточным, поскольку "ФСК-Россети" реализует масштабную инвестиционную программу, в частности, по электрификации БАМа и Транссибирской магистрали. Капитальные вложения компании в 2023-2024 годах могут составить 992 млрд руб. Инвестиционная программа является приоритетным направлением, поэтому не ожидаем дивидендов до 2026 года, а их отсутствие будет сдерживать интерес к бумагам эмитента", - пишут эксперты в комментарии.

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