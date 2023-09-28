Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут комментарии ФРС, статистика из США и Германии:

- Еженедельная статистика по заявкам на пособия по безработице в США;

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США за август;

- Данные по ВВП США за 2К23;

- Выступления представителей ФРС США;

- ИПЦ в Германии в сентябре.

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